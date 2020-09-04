Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в Касимовском районе

В Касимовском районе проводится доследственная проверка по факту гибели сельхозрабочего. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По предварительным данным, ЧП произошло в четверг, 2 сентября, в поле близ села Кольдюки Касимовского района. Погиб 53-летний помощник оператора сеялки. Он попал под колесо сеялки. От полученных травм мужчина умер на месте.

В рамках доследственной проверки будут проведены судебные экспертизы. Следователи выяснят все обстоятельства произошедшего.

– По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – говорится в сообщении Следственного комитета.