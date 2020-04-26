Следком проверит информацию о нападении на сотрудников скорой в Рязани

Сотрудники Следственного комитета проведут проверку информации о нападении на бригаду скорой помощи в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.
Напомним, в социальной сети ВКонтакте вечером в субботу, 25 апреля, появилось сообщение о нападении на сотрудников скорой. Инцидент произошёл на улице Крупской в Рязани.
Следователи изучат все факты и дадут им правовую оценку. После этого, по результатам проверки они примут процессуальное решение.
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