В Рязани напали на сотрудников скорой помощи

В Рязани женщина набросилась на сотрудников скорой помощи. Информация об этом появилась в социальной сети ВКонтакте.
По словам очевидца, инцидент случился поздно вечером в субботу, 25 апреля, около дома №23 на улице Крупской. Женщина с криками «убью!» начала ломиться в машину, напала на женщину-врача. На место прибыли полицейские, они пытались успокоить дебоширку, но та продолжала кричать. В результате пришлось задерживать женщину.
Это информация неофициальная. Пока комментариев от полиции нет.
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