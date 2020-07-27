Шацк – взгляд с орбиты жизни

Побывать внутри спускаемого аппарата космического корабля «Союз», лично пообщаться с заместителем главного конструктора системы «Энергия-Буран» Вячеславом Филиным и увидеть малую родину российского космонавта Александра Баландина удалось космонавту Николаю во время путешествия в Шацкий район Рязанской области.

Построив маршрут на заре нового дня, команда проекта отправилась в очередную краеведческую экспедицию. Преодолев 170 километров, мы оказались в Историко-культурном центре города Шацка.

Очевидное и невероятное

Наверняка, многим из вас доводилось бывать в краеведческих музеях. Каждый такой музей хранит память о жителях небольших городов и деревень, внёсших вклад в историю родины, экспонаты, найденные во время археологических раскопок. Но именно здесь, в Историко-культурном центре города Шацка, есть уникальная экспозиция, посвящённая истории российской космонавтики. И это невероятно! Встретив команду проекта на входе в музей, руководитель центра Любовь Яценко первым делом сопроводила нас не в музейные залы, а на открытую площадку, на которой выставлены спускаемый аппарат космического корабля «Союз» и тормозная двигательная установка.

Космонавт Николай первым делом принялся за изучение этих «космических артефактов».

– Шацкая земля неразрывно связана с историей российской космонавтики. Советский и российский конструктор Вячеслав Филин родился в селе Новочернеево, российский космонавт Александр Баландин своё детство провёл в селе Лесное-Конобеево, а учёный-футуролог, философ-космист Николай Фёдоров – выпускник Шацкого училища, – рассказала Любовь Яценко.

Разделы экспозиции центра поэтапно рассказывают об изучении Космоса человеком. Раздел «Философ космической эры» посвящён учёному Николаю Фёдорову, а познакомиться с наследием теоретика космонавтики Константина Циолковского можно за школьной партой, которая датируется второй половиной XIX века. «Космос зародился на рязанской земле», -утверждают сотрудники историко-культурного центра. И Космонавт Николай согласен с ними, ведь без идей Николая Фёдорова и Константина Циолковского не было бы, например, ракета-носителя сверхтяжёлого класса «Энергия», уменьшенная копия которого находится в музейной экспозиции.

Также в экспозиции можно увидеть скафандр японского астронавта, образцы продуктов питания, предназначенные для космонавтов. Космонавта Николая впечатлил и фотоальбом с фотоснимками из Космоса. Красота фотографий ещё раз подтверждает, что, даже находясь в космическом пространстве, люди думают о своей малой родине.

В завершение знакомства с экспозицией сотрудница центра Алёна Ивакина сопроводила Космонавта Николая к мемориальной доске, посвящённой учёному Н.Ф. Фёдорову, который учился в Шацком уездном училище в 1836-1842 гг.

Стартовая орбита

Шацкая земля – одно из самых живописных мест Рязанской области. В районе расположены два монастыря – Чернеево-Никольский и Вышенский Успенский, по территории района протекают несколько рек, в том числе Цна и Выша. «Космическая красота!», – подтверждает Космонавт Николай. Эта земля воспитала восемнадцать Героев Советского Союза. О феномене этого места команда проекта поговорила с конструктором космических аппаратов Вячеславом Филиным, который подробно рассказал нам об устройстве двигателя разгонного блока космической ракеты. При этом сам двигатель также находится в экспозиции историко-культурного центра и увидеть его может любой посетитель музейной экспозиции.

– Очень хорошо, что человек изначально настроен на познание окружающего мира. Я всерьёз стал интересоваться космонавтикой после полёта советского «Спутника» и первого космонавта Земли Юрия Гагарина. И сейчас есть ребята из Щацка, которые увлечены космонавтикой, работают в космической сфере. В настоящее время государство ставит задачу перед всеми сферами сделать серьёзный рывок. Но рывок невозможен без основы, которая закладывается в школе, в вузе и на производстве, – рассказал Вячеслав Михайлович.

Вячеслав Филин подарил Космонавту Николаю книги со своими дарственными надписями. Среди них – сборник автобиографических рассказов «Взгляд с орбиты жизни»

«Родник – 2»

Пытливый ум Космонавта Николая и «Яндекс. Навигатор» привели команду проекта на берег реки Цны, на котором расположено село Лесное-Конобеево Шацкого района. Именно здесь, в доме своего дяди Героя Советского Союза Василия Михайловича Баландина, провёл свои детские годы российский космонавт Александр Баландин. В 1978 году Баландин был зачислен в отряд космонавтов. С 1979 года в течение пяти лет проходил подготовку в составе группы космонавтов по программе «Буран». Участвовал в разработке пультов управления кабины «Бурана». Единственная «космическая Одиссея» Александра Баландина на станцию «Мир» состоялась в 1990 году, она продлилась 179 дней. За это время «Родник – 2», а именно такой позывной в полёте был у Баландина, дважды выходил в открытый космос. В открытом космическом пространстве он провёл в общей сложности 10 часов 47 минут. 30 июля Герой СССР отмечает свой день рождения. А мы рады, что смогли пройти по улицам рязанского села, ставшего родным для космонавта, запечатлеть неповторимую красоту природы, которая вдохновляет на самые высокие и длительные полёты.