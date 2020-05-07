Семья, пострадавшая при пожаре на Гагарина, пристраивает собаку

Семья, пострадавшая во время пожара на улице Гагарина в Рязани, пристраивает собаку.
Напомним, пожар в жилом доме случился в ночь на понедельник, 4 мая. Тогда погибли молодая девушка и её парень, пострадали три женщины.
У одной из семей из этого дома жили две собаки. Люди их содержать не могут. Одну уже пристроили, а вот пятилетнему псу нужен дом.
– Пёсик очень контактный, любит внимание, хорошо уживается в семье с детьми, сам в душе ребёнок, – написала хозяйка. – К кровати не приучен, спит на месте. Активный, к охоте не приучен, полностью одомашнен. Отдаётся в добрые руки с обязательным дальнейшим отслеживанием судьбы!
Телефон для связи: 8-920-978-48-87 (Екатерина).
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