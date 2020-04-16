Сегодня планируют провести дезинфекцию улиц Рязани

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Вечером в четверг, 16 апреля, в Рязани собираются провести дезинфекцию улиц от коронавируса. Правда, только если позволит погода. Об этом сообщается на сайте администрации Рязани.

Начать работы сотрудники городских служб планируют в 19.20. Специальным раствором будут обрабатывать улицы и тротуары, а также разворотные круги общественного транспорта. Жителей города просят в это время на улицу не выходить.

Отметим также, что дезинфекция аэрозольным методом с использованием военной техники отменена.

Список маршрутов, по которым пройдет обработка раствором против коронавирусной инфекции