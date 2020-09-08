С реализацией проекта Севастопольская аллея в Рязани возникли проблемы – СМИ

В Рязани возникли проблемы с реализацией проекта Севастопольская аллея на улице Черновицкой. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Территория в Горроще стала одним из лидеров голосования жителей рязани по созданию комфортной городской среды. Там должны сделать новые тротуары, положить асфальт. Кроме того, планировались арт-объекты и информационные щиты, на которых будут рассказы о героях-севастопольцах.

Сообщается, что работы начались в июне. На пешеходной дорожке насыпана крупная щебёнка, многим людям приходится обходить этот участок по проезжей части. Но в последнее время рабочих на объекте местные жители не видят.

– Люди надеются, что благоустройство в аллее продолжится, – говорится в сюжете «Оки».