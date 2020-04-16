Рязанский торговый центр не будет брать денег с арендаторов из-за коронавируса

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Руководство рязанского торгово-развлекательного центра «Малина» приняло решение не брать денег с арендаторов, которые не могут работать из-за коронавируса. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе ТРЦ.

Напомним, из-за введения режима самоизоляции в Рязани прекращена работа некоторых магазинов. Исключение составляют аптеки, продовольственные магазины, салоны сотовой связи.

В «Малине» сообщили, что арендная плата с владельцев торговых точек, прекративших работу из-за коронавируса, взиматься не будет. До окончания действия ограничений на торговлю.