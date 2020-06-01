Любимов показал детские фото дочерей

В понедельник, 1 июня, в День защиты детей, губернатор Рязанской области Николай Любимов разместил в соцсети детские фотографии своих дочерей. Их он прикрепил к посту с поздравлениями.
– Друзья! Поздравляю вас и ваши семьи с Международным днём защиты детей – одним из самых добрых и радостных праздников, – написал Любимов.
Губернатор отметил, что из-за коронавируса этот праздник в Рязани нельзя отметить масштабно, но каждый может подарить своим детям внимание и любовь, окружить их домашним теплом и заботой.
Также глава региона сообщил, что своим взрослым дочерям он посвятит вечер сегодняшнего дня, насыщенного работой.⠀
– Они уже такие взрослые, но для меня всегда останутся маленькими девочками, которым нужны мои забота, поддержка и внимание, – написал Любимов.
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