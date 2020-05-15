Рязанские власти сообщили, где купить маски за 10-15 рублей

На сайте Рязанского района появилась информация о местах, где можно приобрести одноразовые и многоразовые маски. Это особенно актуально, если учесть, что сейчас в Рязани и области действует масочный режим.
Сообщается, что приобрести маску можно и за 10 рублей. По такой цене они продаются в Рязани, в ателье на улице Фрунзе, 4. За 15-16 рублей купить маски можно в ООО «Лотос Фэшн Групп» ( Рязань, улица Маяковского, 1А, строение 2).
Полный список мест, где можно приобрести маски.
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