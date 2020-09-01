Рязанские спортсмены примут участие в чемпионате России по кикбоксингу

Спортсмены из Рязани примут участие в чемпионате России по кикбоксингу. Соревнования пройдут со 2 по 6 сентября в Ульяновске. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Рязанской области.

Чемпионат в Ульяновске проводится уже в четвертый раз. Планируется, что в регион приедут более пятисот спортсменов от 18 до 40 лет из сорока субъектов РФ.

В главных отечественных стартах примут участие кикбоксеры рязанской спортивной школы «Золотые купола» Илья Конобеев, Владислав Власенко, Вадим Комков и Илья Мосолков. Спортсмены занимаются под руководством заслуженного тренера России Алексея Земскова.

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Согласно утвержденному регламенту по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, чемпионат пройдет с соблюдением всех мер безопасности.