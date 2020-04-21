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Рязанские семьи подали более 8 тысяч заявлений о выплатах 5 тысяч рублей

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Органы ПФР в Рязанской области принимают заявления на выплату 5 тысяч рублей от обладателей права на материнский капитал, у которых есть дети в возрасте до 3 лет. Право на выплату имеют около 20 тысяч жителей региона, заявления на данный момент подали 8,2 тысячи человек, из них 1,6 тысячам ПФР уже перевёл средства.

7 апреля президент РФ подписал Указ, по которому в связи с эпидемией коронавируса семьям, у которых есть дети до 3 лет и право на материнский (семейный) капитал, за апрель, май и июнь этого года предоставляются ежемесячные выплаты в сумме 5 тысяч рублей. Они будут выплачиваться за каждого ребёнка в возрасте до трёх лет дополнительно (т.е. не из средств материнского капитала). Право на выплаты имеют в том числе и те семьи, кто средства капитала уже использовал. У тех, кто не подаст заявление до конца июня, будет возможность подать его по 1 октября (в этом случае средства будут выплачены общей суммой единовременно).

Обратиться с заявлением можно дистанционно –  в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР в разделе «Материнский (семейный) капитал» или на портале Госуслуг, либо лично в клиентских службах Фонда или МФЦ. Прием граждан в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой осуществляется только по предварительной записи на сайте ПФР, а также по номеру «горячей линии» Отделения Пенсионного фонда РФ 8(4912)30-30-30 или номерам территориальных органов в районах.

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