Рязанские общественники пожаловались президенту

Представители общественного движения «Дышим чистым» написали жалобу президенту России. Об этом общественники сообщили у себя в группе в ВК.
Рязанцы попросили Владимира Путина разобраться с проблемой воздуха в Рязани. В сообщении они отмечают, что органы власти делают вид, что хотят помочь, но на деле ничего не происходит.
– На этот раз мы обратились с жалобой к Путину В.В. и надеемся, что он нас услышит, – написали в группе «Дышим чистым».
Напомним, в социальных сетях жители Рязани не раз жаловались на вонь, из-за которой невозможно дышать. При этом жалобы приходили из разных районов города.
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