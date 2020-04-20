Рязанская прокуратура открыла «горячую линию» по коронавирусу

Прокуратура Рязанской области запустила «горячую линию» по вопросам нарушения законодательства в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Сообщить о различных нарушениях жители Рязани и области смогут по телефону: 8 (4912) 20-06-58. Звонки принимаются с 9 до 18 часов по рабочим дням.
При необходимости после поступления информации сотрудники прокуратуры проведут проверку.
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