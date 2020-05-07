Рязанская область закупила дополнительные аппараты ИВЛ

Рязанская область дополнительно закупит 35 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом, во время заседания оперативного штаба, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.
Деньги на закупку выделены из федерального и регионального бюджетов. На данный момент 10 аппаратов ИВЛ уже поставлены в регион.
– Также ожидается прямая поставка ещё 27 аппаратов Минпромторгом России, – говорится в сообщении на сайте правительства Рязанской области.
Кроме этого, в больницы поступят также аппараты для определения газов крови, рентгеновский аппарат, аспираторы, ПЦР-лаборатория, аппараты УЗИ и другие необходимые приборы. А в больницу имени Семашко уже прибыл компьютерный томограф, сейчас для него готовят кабинет.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram