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Рязанская область закупила дополнительные аппараты ИВЛ

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Рязанская область дополнительно закупит 35 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом, во время заседания оперативного штаба, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.

Деньги на закупку выделены из федерального и регионального бюджетов. На данный момент 10 аппаратов ИВЛ уже поставлены в регион. 

– Также ожидается прямая поставка ещё 27 аппаратов Минпромторгом России, – говорится в сообщении на сайте правительства Рязанской области. 

Кроме этого, в больницы поступят также аппараты для определения газов крови, рентгеновский аппарат, аспираторы, ПЦР-лаборатория, аппараты УЗИ и другие необходимые приборы. А в больницу имени Семашко уже прибыл компьютерный томограф, сейчас для него готовят кабинет. 

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