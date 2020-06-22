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Рязанка, недовольная отсутствием туалетов в городе, предупредила власти

7info
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Жительница Рязани высказала недовольство отсутствием туалетов в городе. Об этом она написала на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова. 

Женщина написала, что если туалеты не появятся, она будет вынуждена сделать свои дела прямо на крыльце администрации Рязани.

В мэрии отметили, что уличные туалеты в парках нельзя открыть, так как из-за коронавируса сами парки ещё закрыты для посетителей. Как только будет снят запрет на посещение парков, в них откроются и общественные туалеты. 

Ответ рязанку не удовлетворил, она написала, что туалетов нет в самом городе, а не только в парках. 

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