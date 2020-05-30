Рязанцы сами выберут дороги для ремонта на 2021 год

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Жители Рязани сами смогут выбрать дороги, которые будут отремонтированы в 2021 году. Об этом у себя на странице в Фейсбуке сообщила глава городской администрации Елена Сорокина.

Сорокина отметила, что опрос проводится по поручению губернатора Николая Любимова. Первоначальный список составлен специалистами мэрии. В него вошли дороги, по которым ходит общественный транспорт, те, на который сильно изношен асфальт, те, которые давно не ремонтировались.

Глава администрации сообщила, что при подготовке опроса в Рязани учли опыт других регионов.

– Его ход будет открытым и прозрачным. Выбрать дороги можно как из предлагаемого списка, так и назвать свой вариант, – написала Сорокина.

Мэр подчеркнула, что дороги, за которые проголосуют горожане, будут отремонтированы обязательно. Она призвала рязанцев не оставаться равнодушными и принять участие в опросе.

О дате начала голосования станет известно позднее.