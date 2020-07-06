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Рязанцы получили доступ к средствам полной диагностики коронавируса

7info
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Жители Рязани получили доступ к полному спектру анализов для выявления коронавирусной инфекции: мазок на COVID-19 и кровь из вены для анализов на антитела IgM и IgG. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории «Гемотест». 

Напомним, основной метод, который Минздрав РФ рекомендует для выявления инфекции (или подтверждения её отсутствия) — ПЦР-исследование. При нем медсестра берёт мазок из ротоглотки, после чего в лаборатории в нем ищут генетический материал вируса – его РНК.

Помимо ПЦР-исследования существуют иные методы диагностики, которые помогают уточнить стадию инфекции или узнать, что человек уже её перенес. К ним относятся тесты на иммуноглобулины, или антитела — особые белки, которые организм вырабатывает в ответ на встречу с чужеродными агентами, в том числе вирусами и бактериями.

При большинстве других инфекций сначала вырабатываются антитела класса IgM, которые помогают бороться с инфекцией и сигнализируют о том, что человек заражён прямо сейчас, а позже – антитела класса IgG, благодаря которым организм «запоминает» врага на случай новой встречи. При коронавирусной инфекции антитела обоих классов, IgM и IgG, нередко обнаруживаются в крови заражённых людей почти одновременно, причем IgG могут начать выявляться даже раньше.

Из-за непредсказуемости коронавируса отдельные анализы при COVID-19 менее информативны, чем комплексная диагностика: с помощью трёх исследований можно выявить инфекцию на любой стадии и проверить, опасен ли человек для окружающих прямо сейчас. Результаты анализов на антитела IgM и IgG предоставляются в полуколичественном формате: на бланке результатов будет указан «коэффициент позитивности», по которому можно понять, идёт ли инфекция на спад или продолжает развиваться.

Стоимость анализа на антитела любого класса – 900 рублей, его результаты будут готовы в течение 2 дней. ПЦР-исследование стоит 1700 рублей, срок его выполнения – 3 дня. Взятие биоматериала в обоих случаях оплачивается отдельно.

Адреса и графики работы лабораторных отделений

Антитела IgM и IgG

• Первомайский просп., д. 37, пн-сб, 07.30-14.00, вс — выходной

ПЦР-тест, антитела IgM и IgG

• Народный б-р, д. 9, пн-сб, 07.30-10.30 – любой биоматериал, 11.00-14.00 – только мазок для анализа на COVID-19, вс – выходной

• ул. Дзержинского, д. 73, пн-сб, 07.00-10.30 – любой биоматериал, 11.00-14.00 (сб 11.00 -14.30) – только мазок для анализа на COVID-19, вс – выходной

• ул. Новоселов, д. 51, пн-сб, 07.00-10.30 – любой биоматериал, 11.00-14.30 – только мазок для анализа на COVID-19, вс – выходной

• ул. Пирогова, д. 8, пн-сб, 07.00-10.30 – любой биоматериал, 11.00-14.30 – только мазок для анализа на COVID-19, вс – выходной

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