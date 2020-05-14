Рязанцы могут получить субсидии на оплату ЖКХ

Рязанцы могут получить субсидии на оплату услуг ЖКХ. Об этом сообщает сайт правительства Рязанской области.
Рассчитывать на помощь могут люди, у которых траты на оплату ЖКХ превышают 18% дохода или общего дохода семьи. Выплаты назначаются на полгода с учётом регистрации по месту жительства.
Жители Рязани, у которых срок подтверждения субсидии истекает с 1 апреля по 1 октября, могут не приносить документы. Из-за коронавируса выплаты продлят на полгода автоматически.
Подробности можно узнать по телефону: (4912) 51-36-00.
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