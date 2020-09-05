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Новости РязаниПроисшествия

Рязанцев предупредили о педофиле в Горроще

7info

В Рязани в районе Горрощи ходит мужчина и заглядывает под юбки девочкам. Информация о педофиле появилась в группе Рязань.

По словам автора поста, неизвестный мужчина ходит около школ, особенно в районе школы №19, и ищет девочек. От его действий уже пострадали несколько школьниц. 

– Шёл за ними, а потом постарался разглядеть, что у них под юбками, – рассказывается о случившемся в ВК.

Авторы поста просят всех, кто увидит этого мужчину, сразу же обращаться в полицию.

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Отметим, что в комментариях некоторые пользователи усомнились в том, что мужчина – педофил. Они пишут, что так можно выставить в интернет фотографию любого человека. Им отвечают, что всё показано на видео. 

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