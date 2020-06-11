Рязанца Сергея Захарова доставили к месту погребения

Сегодня, 11 июня, состоятся похороны рязанца Сергея Захарова, погибшего в результате резонансного ДТП, с участием известного актёра Михаила Ефремова.
Сергей Захаров – уроженец села Кузьминское Рыбновского района Рязанской области. Отпевали покойного в церкви Казанской Божьей Матери в известном на всю Россию селе Константинове.
В настоящий момент траурная процессия направляется в сторону деревенского кладбища, где пострадавший обретёт свой последний приют.
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