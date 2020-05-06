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Рязанца оштрафовали за размещение информации во ВКонтакте

7info
Изображение succo с сайта Pixabay

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Житель Клепиковского района привлечён к ответственности за размещение запрещенной информации. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

Прокуратурой Клепиковского района рассмотрены материалы проверки, проведённой региональным УФСБ России, по факту размещения в социальной сети видеоматериалов, 

Установлено, что 24-летний местный житель на персональной странице в социальной сети «ВКонтакте» разместил контент, признанный судом экстремистским.  

В этой связи по инициативе прокуратуры района мужчина оштрафован по ст. 20.29 КоАП РФ (массовое распространение экстремистских материалов) .

После прокурорского вмешательства запрещённый материал удален.     

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