Рязанца оштрафовали за размещение информации во ВКонтакте

Житель Клепиковского района привлечён к ответственности за размещение запрещенной информации. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.
Прокуратурой Клепиковского района рассмотрены материалы проверки, проведённой региональным УФСБ России, по факту размещения в социальной сети видеоматериалов,
Установлено, что 24-летний местный житель на персональной странице в социальной сети «ВКонтакте» разместил контент, признанный судом экстремистским.
В этой связи по инициативе прокуратуры района мужчина оштрафован по ст. 20.29 КоАП РФ (массовое распространение экстремистских материалов) .
После прокурорского вмешательства запрещённый материал удален.
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