Рязанца арестовали из-за тонированных стёкол в машине

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В Рязани 29-летнего водителя арестовали из-за тонированных стёкол в машине. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Автомобиль «Лада Приора», у которого передние стёкла и лобовое стекло были тонированы в нарушение требований Технического регламента, сотрудники ГИБДД остановили в пятницу, 10 апреля. Выяснилось, что 29-летнего водителя ранее уже наказывали за тонировку. Тогда же на него был выписан протокол и составлено требование снять плёнку. Но рязанец это проигнорировал.

Сегодня на водителя составили протокол уже по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). В качестве наказания суд назначил двое суток ареста.

Пресс-служба УМВД отметила, что сотрудники полиции будут ходатайствовать о самом строгом наказании для подобных нарушителей.