Рязанки заняли I и II места на чемпионате России по теннису. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в Академии тенниса имени Н. Н. Озерова

Чемпионат России проходил в Казани. В финальной женской встрече соревнований встретились представительницы рязанской Академии Анастасия Гасанова и Дарья Мишина.

Матч закончился со счётом 6:2 6:3 в пользу Анастасии.

В этом году всем спортсменам пришлось справляться не только с теннисными вызовами на корте. Эпидемиологическая обстановка в связи с COVID-19 сопровождалась не только переносом и отменой турниров в течение многих месяцев, но также и прерывающимся тренировочным процессом в связи с закрытием спортивных учреждений ради безопасности спортсменов в особо острые периоды. Несмотря на эти сложности, теннисисты Академии сразу после возобновления теннисных туров (как российского, так и международного) стали показывать стабильно высокий результат, — отметили в Академии.