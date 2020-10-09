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Новости РязаниСпорт

Рязанки заняли I и II места на чемпионате России по теннису

7info7

Рязанки заняли I и II места на чемпионате России по теннису. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в Академии тенниса имени Н. Н. Озерова

Чемпионат России проходил в Казани. В финальной женской встрече соревнований встретились представительницы рязанской Академии Анастасия Гасанова и Дарья Мишина.

Матч закончился со счётом 6:2 6:3 в пользу Анастасии.

В этом году всем спортсменам пришлось справляться не только с теннисными вызовами на корте. Эпидемиологическая обстановка в связи с COVID-19 сопровождалась не только переносом и отменой турниров в течение многих месяцев, но также и прерывающимся тренировочным процессом в связи с закрытием спортивных учреждений ради безопасности спортсменов в особо острые периоды. Несмотря на эти сложности, теннисисты Академии сразу после возобновления теннисных туров (как российского, так и международного) стали показывать стабильно высокий результат, — отметили в Академии.

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