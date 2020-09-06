«Рязань-ВДВ» сыграла вничью с хоккейной командой рязанского десантного училища

Молодёжная хоккейная команда «Рязань-ВДВ» провела товарищеский матч с командой рязанского десантного училища.

Обе команды забросили в ворота противников равное количество шайб. Сначала со счётом 5:2 вели десантники, однако «Рязань-ВДВ» удалось сравнять счёт. На последних минутах командам удалось забить ещё по одной шайбе. В итоге товарищеская встреча завершилась с красивым счётом 6:6.

Лучшим игроком «молодёжки» признан Александр Грибов. Лучшим игроком вкоманды училища ВДВ стал начальник десантного вуза Алексей Рагозин.

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Напомним, команду молодёжной хоккейной лиги «Рязань» переименовали в «Рязань-ВДВ» в середине августа.































