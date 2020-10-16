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Новости РязаниОбщество

Всех пострадавших при взрывах на складе боеприпасов в Рязанской области выписали из больниц

7info7

Всех, кто пострадал при взрывах боеприпасов на военном складе в Скопинском районе, выписали из больниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Рязанской области.

Пострадавшие выписаны из Ряжской и Скопинской больниц. По состоянию на 13 октября там находились ещё 3 человека.

Напомним, пожар на военном складе в Скопинском районе начался 7 октября. В результате пожара начали взрываться боеприпасы. Пожар потушили 9 октября. На два дня в регионе вводили режим ЧС.

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