Всех пострадавших при взрывах на складе боеприпасов в Рязанской области выписали из больниц

Всех, кто пострадал при взрывах боеприпасов на военном складе в Скопинском районе, выписали из больниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Рязанской области.

Пострадавшие выписаны из Ряжской и Скопинской больниц. По состоянию на 13 октября там находились ещё 3 человека.

Напомним, пожар на военном складе в Скопинском районе начался 7 октября. В результате пожара начали взрываться боеприпасы. Пожар потушили 9 октября. На два дня в регионе вводили режим ЧС.