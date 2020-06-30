В Рязанской области впервые сдадут ЕГЭ по китайскому языку

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В этом году в Рязанской области впервые проведут ЕГЭ по китайскому языку. Об этом рассказала министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина во время осмотра пункта проведения экзаменов в школе №39.

В связи со сложившейся ситуацией, связанной с распространением коронавируса, ЕГЭ перенесли на более поздний период. В этом году его будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы.

Несмотря на то, что госэкзамены в этом году не носят обязательный характер, на них зарегистрировалось 4948 человек. Среди них — 4401 выпускник этого года, 350 выпускников прошлых лет, 197 обучающихся техникумов и колледжей. По мнению Щетинкиной, большое число желающих сдать экзамены — это показатель того, что юные рязанцы ориентированы на получение высшего образования и имеют достаточно чёткие планы на будущее.

Из-за пандемии COVID-19 ЕГЭ в Рязанской области пройдёт с соблюдением предписаний Роспотребнадзора. Коронавирус также сдвинул сроки его проведения. Основная пора ЕГЭ стартует 3 июля.