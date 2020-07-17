В Рязанской области уничтожили заросли конопли

Рязанские полицейские ликвидировали очаги произрастания дикой конопли. По сообщению сайта регионального УМВД, наркопотребители могут использовать её в качестве сырья для изготовления запрещённый веществ.
Заросли конопли были найдены в 4 районах: Касимовском, Ряжском, Сараевском и Сапожковском. Их общая площадь превышает 2 га. Самый большой находился в Касимове.
Обследование территории области продолжается.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram