В Рязанской области создадут Аэрокосмическую инновационную долину

Это новые рабочие места, хорошая база для подготовки современных кадров. Сейчас в Московском авиационном институте учатся более 160 студентов из Рязани, которым может быть очень интересен данный проект и которые захотят приехать обратно в Рязань, чтобы там продолжить свою профессиональную деятельность.