В Рязанской области создадут Аэрокосмическую инновационную долину

30 сентября Рязанский губернатор Николай Любимов встретился с ректором Московского авиационного института Михаилом Погосяном. Главной темой встречи стало создание инновационного центра «Аэрокосмическая...
30 сентября Рязанский губернатор Николай Любимов встретился с ректором Московского авиационного института Михаилом Погосяном. Главной темой встречи стало создание инновационного центра «Аэрокосмическая инновационная долина».
Инновационный центр хотят создать в Рязанской области. В него войдут различные организации. Аэрокосмическая инновационная долина станет ещё одним кластером для инвесторов в регионе. Перспективы проекта оценил Михаил Погосян.
30 сентября Рязанский губернатор Николай Любимов встретился с ректором Московского авиационного института Михаилом Погосяном. Главной темой встречи стало создание инновационного центра «Аэрокосмическая...