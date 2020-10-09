В Рязанской области коронавирус подозревают у десяти детей

Региональная опергруппа обновила информацию о возрасте рязанцев, заболевших коронавирусом. По состоянию на 11.30 9 октября всего в регионе с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 8728 человек.

Наибольшее число заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет – 3502 человека. В группе от 18 до 45 лет болеют 2692 рязанца. С начала пандемии зафиксировано 1448 заболевших в возрасте от 65 до 80 лет. Коронавирусной инфекцией заразились 333 человека старше 80 лет. Среди инфицированных есть и дети – 679 человек.

Положительные тесты на коронавирус сдали 15 человек от 18 до 45 лет, 36 человек – от 46 до 64, 12 человек – от 65 до 80 лет, один человек старше 80 лет. Также коронавирус подозревают у десяти детей. Сейчас новые положительные тесты находятся на подтверждении в региональном Минздраве.