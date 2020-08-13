В Рязани продолжается благоустройство территорий

В Рязани продолжают благоустраивать городские пространства. На сегодняшний день работы ведутся на улицах Тимакова, Станкозаводской, Советской армии, Дягилевской, Первомайском проспекте и других.

За ходом работ следят сотрудники горадминистрации и авторы проектов местных инициатив. Принимать обновлённые территории у подрядчиков будут сами рязанцы.

По сообщению сайта администрации Рязани, в 2020 году в городе реализуют 24 проекта по благоустройству. Среди них – проекты по улучшению скверов, детских игровых зон, мемориальных комплексов, площадок для выгула собак.

На сегодняшний день активно продолжаются работы в «Добром сквере». В этом году также планируют завершить «Сквер памяти». В рамках реализации проекта «Солнечный круг» на улице Октябрьской появится тематическая остановка. А на улице Пронской восстановят дорогу к колодцу отца Авеля.