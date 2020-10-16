В пятницу, 16 октября, в Рязани по нескольким адресам отключили холодную воду. Такую информацию передала пресс-служба городской мэрии.

Отключение воды связано с ремонтом на водопроводе. Без воды остались дом № 1/8 по улице Юннатов, дом №10 по улице Горького и дом №24 по улице 8 Марта. Там водоснабжение восстановят к 15.30.

К 17.00 воду обещают дать по следующим адресам: улица Элеваторная, дома с 12 по 26, улица Элеваторный заулок, дома с 1 по 21, Московское шоссе, дома 141, 139, улица Московский заулок, дома с 1 по 15.

Кроме того, воду отключили в нескольких домах на Михайловском шоссе. Речь идёт о домах под номерами 252 корп. 1 и 252 корп. 2. Водоснабжение там восстановят к 15.30, информирует городская администрация.