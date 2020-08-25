25 августа в Рязани открыли памятную доску руководителю пожарной охраны Рязанской области, полковнику внутренней службы Льву Калинину. Доска появилась на здании пожарной части №1 по улице Семинарской, в котором он работал на протяжении восемнадцати лет.
На торжественном мероприятии в честь открытия памятной доски присутствовали родственники Калинина, личный состав Главного Управления МЧС России по Рязанской области, будущие спасатели. К гостям торжества обратился врио начальника Управления полковник Александр Воробьёв.
Заместитель главы администрации Рязани Недежде Штевнина отметила: открытие памятной доски Калинину – это знаменательное для города событие.