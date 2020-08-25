25 августа в Рязани открыли памятную доску руководителю пожарной охраны Рязанской области, полковнику внутренней службы Льву Калинину. Доска появилась на здании пожарной части №1 по улице Семинарской, в котором он работал на протяжении восемнадцати лет.

На торжественном мероприятии в честь открытия памятной доски присутствовали родственники Калинина, личный состав Главного Управления МЧС России по Рязанской области, будущие спасатели. К гостям торжества обратился врио начальника Управления полковник Александр Воробьёв.

– Сегодня мы чтим память выдающегося руководителя пожарной охраны Рязанской области. Лев Константинович Калинин прошёл путь от рядового пожарного до руководителя. В 1972 году полковник Калинин добился создания в Рязани военизированной пожарной охраны. Под его руководством построены пожарные депо №3 и 4, создан отряд технической службы. Лев Константинович был дважды награждён государственными наградами. Символично, что мероприятие проходит в год, когда ему исполнилось бы 90 лет, – сказал Воробьёв.

Заместитель главы администрации Рязани Недежде Штевнина отметила: открытие памятной доски Калинину – это знаменательное для города событие.

– Мы открываем памятную доску нашему доблестному земляку, настоящему герою и борцу. Уверена, что эта табличка добавит каждому из нас мотивации, послужит примером для молодых поколений пожарных, даст сил на новые подвиги.