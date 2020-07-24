В Рязани хотят провести фестиваль «Небо России»

От проведения традиционного фестиваля «Небо России» решили не отказываться в этом году. В официальной группе события 24 июля появилась информация об этом.

Сообщается, что «Небо России» в этом году пройдёт с 13 по 16 августа. Точная программа фестиваля будет обнародована позднее. На фестиваль планируют приехать около 10 команд из разных регионов России.

Мы очень надеемся, что ситуация с COVID-19 не обостриться и мы сможем провести наш фестиваль так, как мы задумали, — сообщают организаторы.