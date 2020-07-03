В музее недалеко от Шацка умер верблюд

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В Желанновском краеведческом музее умер верблюд. Необычный экспонат прожил там около 20 лет, пишет издательство «Пресса».

Верблюд Васька был визитной карточкой музея. Чтобы посмотреть на него, в Щацкий район приезжали туристы и журналисты. Благодаря верблюду, музей стал популярным у посетителей.

Васька жил в просторном хлеву. Гости кормили его с рук и фотографировались рядом с ним. Верблюд очень любил позировать фотографам и оператором, но не воспринимал тех, кто подходил к нему в состоянии алкогольного опьянения.

Директор музея Анна Антоновская рассказала: Васька умер не из-за болезни. Каким-то образом животное упало и, видимо, получило травму. После этого верблюд не мог встать, а затем умер.