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Новости РязаниОбщество

В горадминистрации рассказали о заражённых коронавирусом рязанцах

7info7
Изображение Mircea Iancu с сайта Pixabay

Администрация Рязани опубликовала статистику по заражённым коронавирусной инфекцией жителям города. Данные обнародовала пресс-служба мэрии.

Самое большое число случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Московском районе. Их насчитывают 1041. На втором месте в статистике по COVID-19 Октябрьский район. Там заболели 888 человек.

В Железнодорожном районе зарегистрировано 737 случаев заражения, в Советском — 446.

Всего в областном центре с начала пандемии зарегистрировано 3112 случаев заболевания коронавирусом. В статистике учитываются как подтверждённые, так и условно-подтверждённые результаты тестов на новую инфекцию.

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