Талантливые абитуриенты РГУ получили дополнительные баллы при поступлении

-

В РГУ имени С. А. Есенина завершилось творческое испытание конкурса «Интеллект+». Творческое испытание в рамках традиционного конкурса было впервые проведено РГУ имени С.А.Есенина при организационной поддержке Автономной некоммерческой организации «Центр развития клуба весёлых и находчивых».

Из-за сложной эпидемиологической обстановки конкурс прошёл в онлайн-формате. Заявки на участие в испытании «Интеллект+Талант» подали 12 человек. Из них 11 человек представили жюри свои номера в день конкурса. Все они — девушки, выпускницы школ. Примечательно, что представляли они не только Рязанскую область. Попытать свои силы решила юная жительница города Надым, что находится в Ямало-Ненецком автономном округе. В формате видеоконференции девушки исполняли песни, читали стихи, демонстрировали свои хореографические способности. Один из представленных номеров оказался настоящим fire-шоу.

Оценивало таланты участниц компетентное жюри. В него вошли актёр театра и кино Илья Малаков, директор АНО Центр развития клуба весёлых и находчивых» и руководитель информагентства «7инфо» Алексей Жеглов, директор театра «Переход» Роман Сулица, доцент кафедры теологии РГУ, настоятель Пронского Спасо-Преображенского мужского монастыря игумен Лука (Степанов), руководитель студии «Балет XXI век» Ирина Ивлева, джазовая певица Элла Хрусталёва. Вдохновляющие напутственные слова участницам сказал ректор РГУ имени С. А. Есенина Андрей Минаев.

Напомним, согласно правилам творческого испытания, его призёры получают по 1 баллу, которые в дальнейшем учитываются в рейтинге при поступлении в РГУ. Победители получают 3 рейтинговых балла. Согласно итогам конкурса, по 1 дополнительному баллу при поступлении получили Екатерина Удре и Ангелина Жаркова. 3 балла отправились в копилку Валерии Филатовой, Екатерины Лакатош и Марии Питюковой.

Мы поздравляем участниц, призёров и победителей творческого испытания «Интеллект+», желаем им успешной сдачи ЕГЭ и удачного поступления в вузы. Впечатлениями девушек от участия в конкурсе, мнением членов жюри и видеофрагментами представленных номеров мы совсем скоро поделимся с вами в разделе «Акценты» на нашем сайте www.7info.ru.