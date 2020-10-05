«Самоцветы» из Костромы готовятся удивить рязанцев супер-шоу

Команда «Самоцветы – наше серебро» из Костромы прибыла в Рязанский театр драмы, где 5 октября состоится долгожданное открытие сезона Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН.

Для рязанцев ребята подготовили 25-минутное шоу, которое не оставит никого равнодушными. Победители Центральной Рязанской лиги, участники Премьер-лиги Международного союза КВН снова покажут класс.

Помните, как они зажигали на фестивале в честь 20-летия Рязанской лиги КВН? То ли ещё будет! 5 октября нас снова порадуют яркие костюмы, душевные песни, невероятный позитив, народный юмор и самобытный стиль этой команды.