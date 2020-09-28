Рязанские фонтаны готовят к зиме

Рязанские фонтаны начали готовить к зиме. Об этом сообщила пресс-служба администрация города.

Специалисты Дирекции благоустройства Рязани начали сливать из них воду. Чаши фонтанов очистят мусора и грязи. Затем с них снимут форсунки и подсветку. В мэрии отметили: на период зимней консервации скульптуры фонтанов не уберут.

Так, фонтан на Театральной площади скроет специальный кожух. На его месте установят цветовую скульптуру. Скульптурой фонтана «Лоси» рязанцы смогут любоваться и зимой, однако доступ к техническому оборудованию планируют огородить.

Специалистам предстоит подготовить к зиме 8 фонтанов.