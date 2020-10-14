Росприроднадзор связал запах фекалий и реконструкцию моста в центре Рязани

Во вторник, 13 октября, в Рязанской области провели совещание в режиме ВКС, на котором обсудили проблему неприятного запаха в Рязани. Запах фекалий беспокоит жителей города больше недели, однако его причину пока не удаётся установить.

На видеоконференции руководитель регионального управления Роспотребнадзора Виктор Барабаш выдвинул свою версию происходящего. Так, он отметил, что «навозный» запах в городе может быть связан с реконструкцией Астраханского моста в центре Рязани.

Он сказал, что неприятный запах появился в тот момент, когда началась реконструкция. Барабаш отметил, что рабочие могли «зацепить» Лыбедь, которая в настоящее время идёт по трубам.

Мы не знаем, что происходит внутри этих труб, — отметил Барабаш.

В свою очередь зампред регионального правительства Дмитрий Филиппов поручил мэрии Рязани проверить эту информацию.