РНПК поздравила ветеранов накануне Дня пожилого человека

В среду, 30 сентября в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина собрались самые неравнодушные, энергичные и неунывающие пожилые люди Рязани. Накануне Дня пожилого человека на торжественной церемонии там поздравляли ветеранов труда. От гостей звучали слова благодарности в адрес пожилого поколения за неоценимый вклад в развитие нашего города.

Не осталась в стороне и Рязанская нефтеперерабатывающая компания (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть»). Сотрудники нефтезавода вручили ветеранам подарки и пожелали им крепкого здоровья и жизненных сил.

В свою очередь председатель совета ветеранов Железнодорожного района Рязани Герман Грибакин поблагодарил РНПК за поддержку пожилых людей и социальные программы, направленные на благоустройство Рязани, её озеленение и формирование комфортной городской среды.