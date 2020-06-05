Новости Рязани сегодня: 5 июня

Представляем вам обзор новостей Рязани и Рязанской области за 5 июня.
За минувшие сутки в Рязанской области выявлен 71 новый случай коронавируса. Отметим также, что в четверг, 4 июня, в регионе выздоровели от COVID-19 89 пациентов.
В Рязани снова закрыли вход в ЦПКиО.
В Рязанской области ежи стали чаще кусать детей.
В Рязани началось благоустройство Севастопольской аллеи.
В общежитиях РГУ заменят лифты.
Назначен врио начальника УМВД по Рязанской области.
Митрополит Марк рассказал, можно ли посещать храмы на Троицу.
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