-

В Рязани началось благоустройство Севастопольской аллеи. Эта территория была выбрана в ходе рейтингового голосования проекта «Формирование комфортной городской среды».

Местные жители объединились в Совет Аллеи и контролируют работы на участке по ул. Черновицкой от ул. Гоголя до школы №57. Здесь появится тротуар для пешеходов, установят фонари, скамейки и урны, организуют места для отдыха. Работы планируется выполнить до 30 сентября.

На алле установят стенды с материалами, связанными с историей города Севастополь и рязанцами, освобождавшими город-герой.