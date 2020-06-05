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В Рязани началось благоустройство Севастопольской аллеи

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В Рязани началось благоустройство Севастопольской аллеи. Эта территория была выбрана в ходе рейтингового голосования проекта «Формирование комфортной городской среды».

Местные жители объединились в Совет Аллеи и контролируют работы на участке по ул. Черновицкой от ул. Гоголя до школы №57. Здесь появится тротуар для пешеходов, установят фонари, скамейки и урны, организуют места для отдыха. Работы планируется выполнить до 30 сентября.

На алле установят стенды с материалами, связанными с историей города Севастополь и рязанцами, освобождавшими город-герой.

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