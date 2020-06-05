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В Рязани снова закрыли вход в ЦПКиО

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В Рязанской области из-за распространения коронавирусной инфекции запрещено посещать парки. Специалисты Дирекции благоустройства города регулярно осматривают парки и восстанавливают оградительные ленты.

В пятницу, 5 июня, входные ворота в Центральный парк культуры и отдыха оказались открытыми. Это ввело в заблуждение горожан, решивших, что уже можно гулять в парке.

Ворота снова закрыли. Мониторинг будет продолжаться.

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