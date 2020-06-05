В общежитиях РГУ заменят лифты

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В Рязанском Госуниверситете продолжаются работы по капремонту и антитеррористической защищенности. Об этом сообщается на сайте вуза.

Из бюджета на это выделено более 21 миллиона рублей. Почти 16,2 миллиона рублей будет потрачено на капремонт.

В планах вуза отремонтировать: лифты в общежитиях университета, систему электроснабжения главного корпуса, кровлю и перекрытия общежитий №1 и №2, санузлы оборудованием соответствующей комнаты для инвалидов в учебном корпусе №2.

Работы по капитальному ремонту шахт лифтов с заменой лифтового оборудования будут проведены в общежитиях № 2/1; 2/2 на Касимовском шоссе. Лифту могли бы работать ещё до 2025 года, но благодаря программе министерства науки и высшего образования их заменят уже в этом году.