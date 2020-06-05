Митрополит Марк рассказал, можно ли посещать храмы на Троицу

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В воскресенье, 7 июня, православные христиане будут отмечать праздник Троицы. накануне митрополит Рязанский и Михайловский Марк обратился к верующим и рассказал, можно ли будет посетить праздничную службу. Обращение опубликовано на сайте Рязанской Епархии.

Митрополит отметил, что ограничительные меры, связанные с коронавирусом, постепенно смягчаются. Перед Пасхой митрополит призывал отказаться от похода в храм. Сегодня же такая возможность появилась.

Митрополит Марк подчеркнул, что угроза заражения всё равно остаётся. Поэтому в церковь стоит приходить в маске и соблюдать дистанцию

– Заботясь о душе, не забывайте о своем телесном здоровье и о здоровье близких. Это не прихоть, а деятельное проявление любви к ближним, забота о даре жизни, – отметил митрополит.