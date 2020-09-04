Пятница, 4 сентября, 2020
18.9 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбществоТоп новость

Новости Рязани сегодня: 4 сентября

7info7

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 4 сентября.

Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в Касимовском районе. По предварительным данным, ЧП произошло в четверг, 2 сентября, в поле близ села Кольдюки Касимовского района. Погиб 53-летний помощник оператора сеялки. Он попал под колесо сеялки. От полученных травм мужчина умер на месте. 

В рамках доследственной проверки будут проведены судебные экспертизы. Следователи выяснят все обстоятельства произошедшего. 

В Рязани суд обязал владельца здания снизить его высоту. Речь идёт о здании на Николодворянской.

С иском в суд обратилась Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия. Дело в том, что предельная высота зданий, которые строятся в этой части центра Рязани, – 10 метров. Ответчику придётся убрать порядка 4 метров.
Реклама

В Рязанской области умер ещё один человек, у которого был коронавирус. По состоянию на 4 сентября с начала пандемии в Рязани скончались уже 46 человек, у которых был подтверждён COVID-19. 

Число выздоровевших рязанцев за сегодня увеличилось на 21 и составляет уже 6 тыс 333 человека.

В Рязани прокуратура проверит информацию о сборе денег на рециркуляторы в школе. Ранее в интернет-СМИ появились сообщения о том, что с родителей учеников рязанской школы №47 собирают деньги на рециркуляторы и бесконтактные термометры. Они должны быть в каждом классе в условиях пандемии коронавируса. 

В рамках проверки прокуратурами будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об образовании и о благотворительной деятельности, – говорится в сообщении прокуратуры. 

В Рязани после вмешательства прокуратуры выплатили долги по зарплате работникам «Рязаньвеста». О задолженности на предприятии стало известно после публикации в рязанском выпуске «Новой газеты». После этого и была инициирована прокурорская проверка.

Выяснилось, что частичный долг по зарплате за март – май 2020 года возник из-за того, что магазины не работали из-за пандемии коронавируса. В результате 75 работникам задолжали более 2,3 млн рублей.  Задолженность по заработной плате за февраль, июнь 2020 года перед работниками предприятия отсутствует.

Зубров из Окского заповедника перевезли в Северную Осетию. Место жительства поменяли зубры Мерка и Медовар. Изначально в Северную Осетию должны были направить Менелопу и Мезаря, однако отловить животных не удалось.

Зубры успешно были доставлены в Северную Осетию. Животные находятся на карантине.

В субботу в Рязанской области ожидается до +25°С. Прогноз на субботу опубликован на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.

Температура ночью – от +9 до +14°С. Днём столбики термометров поднимутся до +25°С.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Новости Рязани сегодня: 4 сентября

Новости Рязани
Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 4 сентября. Следователи выясняют...
Узнать больше

Рязанцам покажут эксклюзивный спектакль «Гуси-Лебеди»

Культура
Рязанский областной театр кукол готовит эксклюзивный детский спектакль “Гуси-Лебеди”. Всем известная сказка в руках режиссера и заслуженного артиста РФ Елены Олениной заиграет...
Узнать больше

В Рязани собрали модель будущего передвижного кванториума

Новости Рязани
В пятницу, 4 августа, в кванториуме "Дружба" прошел мастер-класс с участием министра образования Ольги Щетинкиной. Вместе с преподавателем технопарка Александром Васиным глава...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Новости Рязани сегодня: 4 сентября

Новости Рязани
Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 4 сентября. Следователи выясняют...
Узнать больше

Рязанцам покажут эксклюзивный спектакль «Гуси-Лебеди»

Культура
Рязанский областной театр кукол готовит эксклюзивный детский спектакль “Гуси-Лебеди”. Всем известная сказка в руках режиссера и заслуженного артиста РФ Елены Олениной заиграет...
Узнать больше

В Рязани собрали модель будущего передвижного кванториума

Новости Рязани
В пятницу, 4 августа, в кванториуме "Дружба" прошел мастер-класс с участием министра образования Ольги Щетинкиной. Вместе с преподавателем технопарка Александром Васиным глава...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Люди – в приоритете. «Единая Россия» задаёт новый вектор развития Рязанской области

Акценты
13 сентября состоятся выборы в Рязанскую областную Думу. Накануне голосования, 2 сентября, региональное отделение партии «Единая Россия» на 32-й конференции приняло предвыборную...
Узнать больше

Как распознать хороший мед на ярмарке и в магазине?

Акценты
Сегодня ассортимент меда своим многообразием не радует покупателей, а вызывает у них недоумение. Ведь одно дело – традиционная сортировка по медоносным растениям...
Узнать больше

Александр Шевырев: Сделан важный шаг к социальной справедливости в зарплате бюджетников

Акценты
Первый заместитель председателя Рязанской областной Думы, член президиума регионального политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ» рассказал о законопроекте, меняющем принцип формирования зарплат, которые работают в...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+