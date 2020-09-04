Новости Рязани сегодня: 4 сентября

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 4 сентября.
Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в Касимовском районе. По предварительным данным, ЧП произошло в четверг, 2 сентября, в поле близ села Кольдюки Касимовского района. Погиб 53-летний помощник оператора сеялки. Он попал под колесо сеялки. От полученных травм мужчина умер на месте.
В Рязани суд обязал владельца здания снизить его высоту. Речь идёт о здании на Николодворянской.
В Рязанской области умер ещё один человек, у которого был коронавирус. По состоянию на 4 сентября с начала пандемии в Рязани скончались уже 46 человек, у которых был подтверждён COVID-19.
В Рязани прокуратура проверит информацию о сборе денег на рециркуляторы в школе. Ранее в интернет-СМИ появились сообщения о том, что с родителей учеников рязанской школы №47 собирают деньги на рециркуляторы и бесконтактные термометры. Они должны быть в каждом классе в условиях пандемии коронавируса.
В Рязани после вмешательства прокуратуры выплатили долги по зарплате работникам «Рязаньвеста». О задолженности на предприятии стало известно после публикации в рязанском выпуске «Новой газеты». После этого и была инициирована прокурорская проверка.
Зубров из Окского заповедника перевезли в Северную Осетию. Место жительства поменяли зубры Мерка и Медовар. Изначально в Северную Осетию должны были направить Менелопу и Мезаря, однако отловить животных не удалось.
В субботу в Рязанской области ожидается до +25°С. Прогноз на субботу опубликован на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.