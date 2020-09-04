Новости Рязани сегодня: 4 сентября

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 4 сентября.

Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в Касимовском районе. По предварительным данным, ЧП произошло в четверг, 2 сентября, в поле близ села Кольдюки Касимовского района. Погиб 53-летний помощник оператора сеялки. Он попал под колесо сеялки. От полученных травм мужчина умер на месте.

В рамках доследственной проверки будут проведены судебные экспертизы. Следователи выяснят все обстоятельства произошедшего.

В Рязани суд обязал владельца здания снизить его высоту. Речь идёт о здании на Николодворянской.

С иском в суд обратилась Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия. Дело в том, что предельная высота зданий, которые строятся в этой части центра Рязани, – 10 метров. Ответчику придётся убрать порядка 4 метров.

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В Рязанской области умер ещё один человек, у которого был коронавирус. По состоянию на 4 сентября с начала пандемии в Рязани скончались уже 46 человек, у которых был подтверждён COVID-19.

Число выздоровевших рязанцев за сегодня увеличилось на 21 и составляет уже 6 тыс 333 человека.

В Рязани прокуратура проверит информацию о сборе денег на рециркуляторы в школе. Ранее в интернет-СМИ появились сообщения о том, что с родителей учеников рязанской школы №47 собирают деньги на рециркуляторы и бесконтактные термометры. Они должны быть в каждом классе в условиях пандемии коронавируса.

В рамках проверки прокуратурами будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об образовании и о благотворительной деятельности, – говорится в сообщении прокуратуры.

В Рязани после вмешательства прокуратуры выплатили долги по зарплате работникам «Рязаньвеста». О задолженности на предприятии стало известно после публикации в рязанском выпуске «Новой газеты». После этого и была инициирована прокурорская проверка.

Выяснилось, что частичный долг по зарплате за март – май 2020 года возник из-за того, что магазины не работали из-за пандемии коронавируса. В результате 75 работникам задолжали более 2,3 млн рублей. Задолженность по заработной плате за февраль, июнь 2020 года перед работниками предприятия отсутствует.

Зубров из Окского заповедника перевезли в Северную Осетию. Место жительства поменяли зубры Мерка и Медовар. Изначально в Северную Осетию должны были направить Менелопу и Мезаря, однако отловить животных не удалось.

Зубры успешно были доставлены в Северную Осетию. Животные находятся на карантине.

В субботу в Рязанской области ожидается до +25°С. Прогноз на субботу опубликован на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.

Температура ночью – от +9 до +14°С. Днём столбики термометров поднимутся до +25°С.