В Рязани прокуратура проверит информацию о сборе денег на рециркуляторы в школе

Прокуратура Московского района Рязани инициировала проверку публикаций в СМИ о сборе средств на приобретение рециркуляторов и бесконтактных термометров. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Ранее в интернет-СМИ появились сообщения о том, что с родителей учеников рязанской школы №47 собирают деньги на рециркуляторы и бесконтактные термометры. Они должны быть в каждом классе в условиях пандемии коронавируса.

– В рамках проверки прокуратурами будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об образовании и о благотворительной деятельности, – говорится в сообщении прокуратуры.

По результатам проверки будет решаться вопрос о прокурорском вмешательстве.