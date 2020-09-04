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Новости РязаниОбщество

В Рязани после вмешательства прокуратуры выплатили долги по зарплате работникам «Рязаньвеста»

7info

В Рязани после вмешательства прокуратуры Советского района были погашены долги по зарплате работникам ООО «Рязаньвест». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

О задолженности на предприятии стало известно после публикации в рязанском выпуске «Новой газеты». После этого и была инициирована прокурорская проверка.

Выяснилось, что частичный долг по зарплате за март – май 2020 года возник из-за того, что магазины не работали из-за пандемии коронавируса. В результате 75 работникам задолжали более 2,3 млн рублей.  Задолженность по заработной плате за февраль, июнь 2020 года перед работниками предприятия отсутствует.

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Прокуратурой района по факту имеющейся задолженности по оплате труда в суд направлено 58 заявлений о выдачи судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 826 тыс. рублей, которые рассмотрены, удовлетворены, задолженность в указанной сумме погашена, внесены представления об устранении нарушений закона, в том числе в связи с обращениями граждан, которые рассмотрены, приняты меры к устранению нарушений. 

Кроме того, по инициативе прокуратуры района главный бухгалтер  предприятия привлечен к административной ответственности по ч.6 ст. 5.27 Ко АП РФ (невыплата заработной платы). 

Во исполнение требований прокуратуры района задолженность по заработной плате в период с февраля 2020 год по настоящее время погашена на общую сумму более 7 млн. рублей.  

– В настоящее время просроченной задолженности по заработной плате на предприятии не имеется, – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.  

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