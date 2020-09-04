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Новости РязаниОбщество

В Рязани суд обязал владельца здания снизить его высоту

7info
Фото: ГТРК «Ока»

Суд обязал владельца здания на улице Николодворянской в Рязани снизить его высоту. Об этом сообщает ГТРК «Ока»

С иском в суд обратилась Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия. Дело в том, что предельная высота зданий, которые строятся в этой части центра Рязани, – 10 метров. Ответчику придётся убрать порядка 4 метров.

В сюжете «Оки» журналисты напомнили, что рядом с этим зданием находится деревянный дом с 200-летней историей. Он – объект культурного наследия местного значения. 

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Напомним также, что ранее в Рязани по решению суда было снесено новое здание на улице Ленина. Оно было незаконно построено на месте исторического дома. 

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